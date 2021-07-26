تراند الفن: “تكتب التاريخ”.. هداية ملاك تحصد برونزية طوكيو في التايكوندو

كتبت- منة عمر:

حققت المصرية هداية ملاك إنجازًا تاريخيًا؛ بحصدها الميدالية البرونزية بمنافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وفازت هداية على الأمريكية بيج ماكفرسون، بعدما خاضت دور الترضية أمام ماليا ميل، لاعبة تونجا، وفازت عليها بنتيجة 19-0.

وفي الجولة الأولى حصل كل منهما على نقطتين، بينما في الثانية خسرت هداية بنتيجة 5-3، وفازت بالثالثة بنتيجة 17-6.

وتعد تلك الميدالية البرونزية هي الثانية في تاريخ هداية ملاك، بعد التي حققتها في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.