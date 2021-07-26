فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 03:09 مساءً - كتب – محمد قادوس: ورد سؤال إلى الشيخ أحمد الصباغ – الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف من سائلة تقول: “أنا مخطوبة ووصلت لإدمان العادة السرية.. فما حكم الدين في ذلك؟ قال الصباغ إن العادة السرية حرام شرعا، وهذا لأنه من يفعل ذلك يؤدي بنفسه إلى التهلكة. واستشهدا فضيلته بقول الله تعالي: “ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ”.. [البقرة : 195]. وأضاف الداعية من خلال لقائه ببرنامج” اسأل مع دعاء” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن العلماء والطب الحديث أثبت اضرار العادة السرية الفظيع على البدن، فهي تقلل الذاكرة وتضعف البدن والتفكير في العقل والمخ وتضعف العظام وقد تصل للإدمان. ونصح الصباغ بضرورة البعد عن مشاهدة الأفلام الإباحية والصور، وغض البصر عن الحرام لأن العقل والقلب لم يشتغلوا إلا على الصور التي تؤخذ بالعين، وعليه أيضا أن يتقرب من الله -سبحانه وتعالى- والمحافظة على الصلاة، وكذلك على الإنسان أن يشغل نفسه بالحق.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: متصلة: “أنا مدمنة للعادة السرية.. فماذا أفعل؟”.. تعرف على حكم الدين وطرق العلاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.