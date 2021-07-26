تراند الفن: “محدش قصر في البطولة”.. حسين زكي: خسارة منتخب اليد أمام الدنمارك متوقعة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتب- محمد خميس:

قال الكابتن حسين زكي، نجم منتخب مصر لكرة اليد السابق، إن منتخب اليد واجه اليوم منتخب الدنمارك بطل العالم وبطل الأولمبياد السابق، فهي فرقة قوية جدًا، مشيرًا إلى أن أداء منتخب اليد في أوليمبياد طوكيو في تصاعد وخسارة مصر أمام الدنمارك كانت متوقعة.

وأضاف “زكي” في حواره عبر “زووم” لبرنامج “صباحك مصري” على فضائية “إم بي سي مصر 2” اليوم الاثنين، أن أداء منتخب مصر لكرة اليد في الشوط الأول أمام الدنمارك كان جيدًا، أداءه في الشوط الأول أمام الدنمارك كان جيدًا، موضحًا: “أداء اللاعبين يبشرنا أنهم هيعملوا حاجة كويسة في الأولمبياد، ومحدش مقصر في البطولة ” .

وتابع، أن لاعبي الدنمارك جميعهم محترفون، وجميعهم يلعبون في أندية أوروبية، موضحًا أن الفريق الدنماركي سبق وأن لعب مع الفريق المصري ولديه خلفية عن نقاط القوة والضعف، مؤكدًا أن كرة اليد لا يمكن فيها قياس مستوى ماتش قادم من خلال تحليل ماتش سابق، لأن الفرق جميعها في كامل قوتها لأن المسابقة لا زالت في أولها .

وأردف، نجم منتخب مصر لكرة اليد السابق، أن لاعبي الدنمارك وقوة أبدانهم هو الفارق بين المنتخب المصري والدنماركي ، ولكني متفائل بنتائح جيدة، مؤكدًا أن منتخب مصر لكرة اليد قادر على التأهل للدور التاني من الأوليمبياد ، وخسارة المنتخب أمام الدنمارك لم تكن مفاجئة .