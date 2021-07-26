تراند الفن: حصيلة الإتجار في المخدرات.. سقوط تشكيل عصابي قام بغسـل قرابة 20 مليون جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏39 دقيقة مضت حوادث وقضايا 10 زيارة

كتب- علاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة . وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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