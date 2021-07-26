فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 02:09 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: وجه الفنان أحمد العوضي رسالة جديدة، عقب تحسن حالة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز. وجاءت الرسالة: “على قدر أهل العزم تأتي الشدائد”. وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب الجمهور مساء السبت الماضي، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر موقع “فيسبوك”: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها”. وأعلن شقيقها وائل عبد العزيز، يوم الأربعاء الماضي، خروج ياسمين عبد العزيز من غرفة العناية المركزة، ونقلها لغرفة عادية تحت الملاحظة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحمد العوضي: “على قدر أهل العزم تأتي الشدائد” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.