شوف عروض بنده عروض مميزة ضمن عروض بنده بصفحة واحدة عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda

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عمر شويل - جدة يعد هايبير بندة من أكثر الهايبرات الموجودة في الدول العربية إقبالاً من الجماهير، حيث يقدم الهايبر افضل الأسعار على السلع من أرقى الماركات العالمية، والمحلية، كما يقدم هايبر بندة Hyper Panda أفضل التخفيضات المستمرة على معظم السلع لديه، وتعد عروض بنده عروض مميزة جداً في معظم الدول العربية، وخاصة في دول الخليج العربي، وفي مصر، وسنقدم لحضراتكم في هذه المقالة آخر خصومات الهايبر الأسبوعية.

عروض بنده عروض Panda في السعودية

يعد هايبر بندة من أكبر الماركتات الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، ويقدم الماركت أقوى العروض على أقوى المنتجات الغذائية، ومنها: حصم خاص على سعر الفواكه العضوية من يوم إيرث Yum Earth، كما يتوفر خصم مميز على سعر الفول السوداني العضوي الحامض من نفس الماركة، كما يتوفر خصم خاص على سعرعبوات عسل النحل الصافي من لنجنيز الماركة المميزة، ويقدم أيضاً أفضل العروض على كريمة البسكويت من لوتوس بسكوف العادية والخشنة Lotus.

عروض هايبر بنده ماركت Hyper Panda

يقدم الماركت أيضاً خصم مميز على سعر عبوات زبدة الفول السوداني الخشنة، والناعمة من قودي Goody، وعلى زبدة السمسم من حلواني Halwani، كما يقدم خصم آخر على سعر عبوات عسل زهرة الأكاسيا من الشفاء Al shifa، وعلى العسل الطبيعي من جرين فارمز Green farms، كما يتوفر لديهم تخفيض مميز على سعر عسل الغابة السوداء من لينجنيز Lengnese، وكذلك عرض على تورتيلا شيبس مستر فريد، كما يتوفر خصم على عبوات زبدة الفول السوداني بينات باتر.

عروض بنده الأسبوعية في مجله بنده

نجد أيضاً في خصومات Panda اليوم: خصم مميز على سعر عبوات الـ 2 كيلو من الحليب المجفف من نستليه Nestle، كما يتوفر لديهم خصم على شوفان كويكر Queker، وخصم على سعر أصابع البسكويت الناتشر من فالي المقرمشة، كما يتوفر خصم على سعر رقائق كلوقرز كرانشي Kellogg’s، وعلى سعر عبوات حبوب الشوفان الصحية المقرمشة بالشوفان والعسل من كويكر Quichers، وأيضاً خصم مميز على أسعار عبوات الناجتس، وعبوات الكفتة البقري الجاهزة.