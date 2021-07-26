تراند الفن: تحرير 2390 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏36 دقيقة مضت حوادث وقضايا 10 زيارة

كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 2390 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 886 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و119مخالفة السير بدون تراخيص، و5مخالفات موقف عشوائي، و4 مخالفات لشروط التراخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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