تراند الفن: وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية في 3 مدن

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 مساءً - أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والدمام، والجبيل.

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني كهربائي (الرياض).

– ممثل خدمة العملاء (الدمام).

– مشرف الصيانة الكهربائية (الجبيل).

– مهندس أول الإنتاج (الجبيل).

– أخصائي أول التطوير (الجبيل).

– رئيس تطوير أعمال السجل التجاري (الرياض).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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