فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 مساءً - باريس- (د ب ا):
وافق البرلمان الفرنسي اليوم الاثنين على تشديد قواعد مكافحة فيروس كورونا، بعد مناقشات مطولة.
وتنص القواعد على إلزام العاملين في المجال الصحي بالحصول على تطعيم فيروس كورونا، كما سوف يتم تمديد العمل بالإلزام بتقديم دليل على سلبية الاصابة بفيروس كورونا، أو التطعيم ضد فيروس كورونا، أو التعافي من المرض لدخول بعض الأماكن. ورحب رئيس الوزراء جان كاستكس بالقواعد الجديدة.
وأثارت هذه التغيرات جدلا. واحتشد أكثر من 160 ألف شخص في الشوارع للاحتجاج عليها أمس الأول السبت، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية.
وشهدت المظاهرات أعمال شغب، حيث احتج المشاركون على إصدار وثيقة تفيد بالحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا والتطعيم الإجباري.
ويشار إلى أنه ابتداء من الأول من أغسطس المقبل، سوف يتعين تقديم وثيقة تفيد بسلبية اختبار كورونا أو الحصول على اللقاح أو التعافي من المرض للسفر على متن القطارات أو الذهاب للحانات أو المطاعم.
وتواجه فرنسا موجة تفش رابعة لفيروس كورونا. وقد حصل 40 مليون شخص على جرعة واحدة على الأقل من فيروس كورونا في فرنسا التي يبلغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: البرلمان الفرنسي يوافق على تطبيق قواعد أكثر صرامة لمواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.