تراند الفن: الجيش والأمن يحيطان بمقر رئاسة الحكومة التونسية بعد قرار الرئيس تولي السلطة التنفيذية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 مساءً - تونس- (د ب أ):

أحاطت وحدات من الجيش والأمن بمقر رئاسة الحكومة التونسية في القصبة اليوم الاثنين بعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد إقالة الحكومة وتولي بنفسه السلطة التنفيذية.

وقال مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن قوات الأمن طلبت من الموظفين العودة على أعقابهم.

وتحيط وحدات من الجيش بالمقر، ما يعني تعليق كامل لأشغال الحكومة بعد إقالة رئيسها هشام المشيشي، وأعضائها ليل الأحد الاثنين.

وقال الرئيس التونسي إنه سيتولى تعيين رئيس حكومة، وأعضائها.

ويترافق هذا القرار مع تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وأعلنت الرئاسة أنها ستصدر أمرا يضبط التدابير المنظمة للحالة الاستثنائية والتي ستستمر لمدة شهر مع إمكانية التمديد لها، وفق ما ذكر الرئيس.