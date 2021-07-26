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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 مساءً - كتبت- شيرين صلاح:
أعلن المجلس التصديري للأثاث عن زيادة حجم الصادرات إلى 132 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 38% خلال أول 6 أشهر من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقال المجلس في بيان اليوم الاثنين، إن صادرات شهر إبريل سجلت أعلى نسبة نمو بلغت 201% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وسجلت صادرات شهر إبريل نحو 26.3 مليون دولار مقابل 8.7 مليون دولار في إبريل من عام 2020.
تليها صادرات شهر مارس من حيث الارتفاع، حيث سجلت نحو 25 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار، بنسبة نمو قدرها 39%.
وبحسب البيان، تصدر مصر الأثاث إلى السعودية، والإمارات، والعراق، وسلطنة عمان، والسودان، والأردن، وأمريكا، وليبيا، واتحاد نيجيريا، وأخرى.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صادرات الأثاث ترتفع 38% خلال أول 6 أشهر من 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.