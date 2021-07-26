فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب- إبراهيم علي أحرز الرامي الكويتي عبد الله الرشيدي، الميدالية البرونزية في مسابقة السكيت ضمن رياضة الرماية. وجمع الرشيدي 46 نقطة ليضمن البرونزية ويمنح العرب ميدالية جديدة في طوكيو. وأهدى الرشيدي بلاده الكويت، أول ميدالية في منافسات أولمبياد طوكيو 2020. ورفع الرشيدي عدد ميداليات العرب في أولمبياد طوكية إلى 3 ميداليات بعد فوزه ببرونزية مسابقات رماية السكيت. وكان أحمد الحفناوي السباح التونسي حصل على الميدالية الذهبية، بينما توج محمد الجندوبي لاعب التايكوندو التونسي بالميدالية الفضية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكويتي عبد الله الرشيدي يفوز ببرونزية الرماية ويحرز ثالث ميداليات العرب (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.