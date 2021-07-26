تراند الفن: الداخلية: ضبط 37 سلاح و81 قضية مخدرات وتنفيذ 37 ألف حكم قضائي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 37 قطعة سلاح ناري، و81 قضية مخدرات، وتنفيذ 37876 حكم قضائي متنوع.

كما أثمرت جهود الحملات عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري، بحوزة 26 متهمًا، وتنفيذ 37876 حكم قضائي متنوع، وضبط 81 قضية مخدرات، بإجمالي 84 متهمًا.

وضبط 25 متهمًا هاربًا، و18 متهمًا في أعمال البلطجة، و159 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 21531 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.