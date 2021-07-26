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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 مساءً - كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة الأمن وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 37 قطعة سلاح ناري، و81 قضية مخدرات، وتنفيذ 37876 حكم قضائي متنوع.
كما أثمرت جهود الحملات عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري، بحوزة 26 متهمًا، وتنفيذ 37876 حكم قضائي متنوع، وضبط 81 قضية مخدرات، بإجمالي 84 متهمًا.
وضبط 25 متهمًا هاربًا، و18 متهمًا في أعمال البلطجة، و159 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 21531 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الداخلية: ضبط 37 سلاح و81 قضية مخدرات وتنفيذ 37 ألف حكم قضائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.