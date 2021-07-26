تراند الفن: تونس: منع موظفي رئاسة الحكومة من الالتحاق بعملهم والجيش الوطني يؤمن المقر

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏8 دقائق مضت عرب وعالم 11 زيارة

وكالات: مُنع موظفي رئاسة الحكومة التونسية من الالتحاق بعملهم بقصر الحكومة بالقصبة، اليوم الاثنين، وتأمينه من قبل وحدات الجيش الوطني، حسبما نقلت صحيفة الشروق التونسية. يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الاحد، عن عدة قرارات من بينها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي فورا و تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، بعد الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن تونسية ومطالبة الآلاف من المواطنين بحل البرلمان والإطاحة بالحكومة.

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