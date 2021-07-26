فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 مساءً - القاهرة- مراسل مصراوي: قالت تقارير أوروبية، اليوم الاثنين، إن رافاييل فاران لاعب ريال مدريد الإسباني، بات قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب ما ذكرته صحيفة “لو باريزيان”، فإن النادي الإنجليزي أكد للمصدر الفرنسي أن “المحادثات تتقدم بشكل سريع”. وأضافت الصحيفة أن الأمور المتعلقة بإتمام الصفقة قد تتم بنهاية الاسبوع الجاري، على أن ينتقل اللاعب الفرنسي إلى ملعب أولد ترافورد لمدة 4-5 مواسم بقيمة مالية وصلت إلى 45 مليون يورو. وانتقل فاران إلى ريال مدريد مع بداية موسم 2011/2012 قادما من لانس الفرنسي. وتُوج البالغ من العمر 28 عاما بالعديد من البطولات مع ناديه الفرنسي، أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا “4 مرات” والدوري الإسباني “3 مرات”، كأس العالم للأندية “4 مرات” والسوبر الأوروبي “3 مرات”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “بقيمة 45 مليون يورو”.. تقارير: فاران يقترب من مانشستر يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.