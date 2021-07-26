انت الان تتابع تفاصيل خبر استقبل الآن تردد قناة بطوط الجديد 2021 علي النايل سات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة بطوط التي يبحث عنها الكثيرين من مختلف الدول نظراً لما تُقدمه من محتوى مناسب للأطفال، وهذا جعلها تُحقق نسبة مشاهدة عالية سواء من قبل الصغار والكبار أيضاً لأنهم يستمتعون بمشاهدة الأفلام الكرتونية المتنوعة إلى جانب مجموعة كبيرة من البرامج والمُسلسلات، وتهدف القناة إلى حد كبير لتنمية مهاراتهم بشكل جيد.

قناة بطوط

وقبل الحديث عن تردد قناة بطوط ينبغي علينا أن نتعرف عليها حيث تُعد من ضمن قنوات الأطفال التي تعرض الكثير من الأفلام، والبرامج، والمسلسلات المتنوعة التي تُناسب العادات والتقاليد العربية والأخلاقية، فهي من القنوات التي استطاعت منذ نشأتها أن تجذب لها الأطفال من كل مكان من خلال ما تعرضه من محتوى وكان مسلسل بطوط من أبرز وأهم مسلسلاتها لذا سُميت بذلك الاسم.

تردد قناة بطوط

هل تبحث عن قناة بطوط؟ هل لديك الرغبة في الحصول على التردد الجديد لها دون انقطاع أو تشويش؟ فإذا كانت إجابتك بنعم فعليك اتباع المعلومات التي سندرجها خلال ما يلي لكي تحصل على قناة بطوط على جهازك الخاص وتستمتع بمشاهدة كافة ما تعرضه:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

أفلام قناة بطوط

تسعى لعرض مجموعة من الأفلام الكرتونية الشيقة التي ينتظرها الملايين من الأطفال حول العالم ومن أبرزهم ما يلي:

فيلم طرزان.

فيلم شرطة المرعبين المحدودة.

فيلم الجميلة والوحش.

مميزات قناة بطوط