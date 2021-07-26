تراند الفن: «الداخلية»: اشتراط «التحصين المعتمد» لدخول الأنشطة والمناسبات يبدأ أول أغسطس

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أوضحت وزارة الداخلية، أن سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفي حال استخدام وسائل النقل العام، سيبدأ يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م.

وأكدت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر” و”سناب شات”، أن دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشدّدت وزارة الداخلية، على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

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