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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:09 صباحاً - تونس- (بي بي سي):
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين أمنيين في تونس أن رئيس البلاد، قيس سعيد، اختار مدير إدارة الأمن الرئاسي، خالد اليحياوي، للإشراف على وزارة الداخلية.
ويأتي هذا القرار عقب إعلان سعيد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية الأحد.
وأفادت تقارير واردة من تونس بوقوع مناوشات وتراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة ومؤيدي الرئيس قيس سعيد بالقرب من مقر البرلمان.
أصدر الرئيس التونسي قرارا بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد الاحتجاجات.
وقال الرئيس التونسي في بيان إن “أفعاله تتماشى مع الدستور”. وإن الدستور يسمح له بتعليق عمل البرلمان إذا كان هناك “خطر وشيك”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رويترز: الرئيس التونسي يختار رئيس الأمن الرئاسي خالد اليحياوي للإشراف على وزارة الداخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.