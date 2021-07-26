تراند الفن: أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية أولى جلسات الأسبوع

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏45 دقيقة مضت اقتصاد 10 زيارة

كتبت- شيرين صلاح: ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين – أولى جلسات الأسبوع- بنسبة 0.29%، بحسب وكالة بلومبرج. ووفقا للوكالة، سجل سعر أوقية الذهب نحو 1807.2 دولار، في الساعة 9:12 صباحا بتوقيت القاهرة. وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة الجمعة الماضية -آخر جلسات الأسبوع- نحو 1802.1 دولار.

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