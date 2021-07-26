فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:09 صباحاً - كتب- علاء عمران: سحبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 3948 رخص سيارات؛ لعدم تركيب الملصق الإلكتروني. يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق. وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة. وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر. ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة. وقال مصدر أمني، إنه في حالة تلف الملصق الإلكتروني نتيجة لإصابته بالخدش أو كسر الزجاج المثبت عليه في السيارة، يجب على مالك السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بعنوان محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي لسداد قيمة رسوم بدل فاقد الملصق الإلكتروني. وأضاف المصدر، أنه عقب سداد الرسوم بدل فاقد للملصق الإلكتروني، يتم تثبيته على السيارة مرة أخرى، حتى لا يتعرض السائق للمخالفة. وأشار المصدر، إلى أنه عقب تركيب الملصق الإلكتروني على السيارة لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، وأنه في حالة تغيير زجاج السيارة أو استبداله يتم تركيب ملصق آخر بقيمة لا تقل عن 75 جنيها ولا تزيد على 300 جنيه عن كل سنة متبقية برخصة المركبة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سحب 3948 رخص سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.