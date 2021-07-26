فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:09 صباحاً - كتبت- منة عمر: منحت اللاعبة البريطانية لورين وليامز فرصة لهداية ملاك للمنافسة على الميدالية البرونزية بمنافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. وخسرت هداية -المصنفة رقم 11 عالميًا- أمام البريطانية لورين ويليامز بنتيجة 12-13 في إطار مباريات ربع النهائي لوزن 67 كجم بالبطولة. ومنح فوز البريطانية لورين في مباراة نصف النهائي على الإيفوارية روث جباجبي، الفرصة لهداية للمنافسة على الميدالية البرونزية. وتحتاج هداية للفوز على ماليا ميل في ملحق التصفيات (تقام المباراة في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم الاثنين)، لتواجه الإيفوارية روث جباجبي على الميدالية البرونزية (تقام المباراة في تمام الساعة 1:30 ظهر اليوم الاثنين).

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فرصة “برونزية” لهداية ملاك بالتايكوندو (تعرف على موعد المواجهة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.