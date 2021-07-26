تراند الفن: التطورات في تونس: ما هو نصّ الفصل 80 من الدستور الذي قال الرئيس إنه استند إليه في قراراته؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 11:09 صباحاً - تونس- (بي بي سي):

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات جرت في عدة مدن تونسية الأحد.

وقال الرئيس التونسي في بيان إن “أفعاله تتماشى مع الدستور”. وإن الدستور يسمح له بتعليق عمل البرلمان إذا كان هناك “خطر وشيك”.

فما هو نصّ الفصل 80 من الدستور التونسي الذي قال الرئيس، قيس سعيد، إنه استند إليه في قراراته؟

ينصّ الفصل 80 من الدستور التونسي على: “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذٌر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلٌ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضيٌ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتٌ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.

وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. وينهي العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.