تراند الفن: كرة يد.. منتخب مصر يخسر أمام الدنمارك في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 صباحاً - القاهرة – مصراوي: تلقى منتخب مصر لكرة اليد خسارة أولى في مشواره بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” أمام المنتخب الدنماركي. وخسر منتخب مصر لكرة اليد المباراة أمام الدنمارك بنتيجة 32-27 في إطار مباريات الجولة الثانية لمنافسات كرة اليد مرحلة المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متفوقاً على الدنمارك بنتيجة 15-14. وفشل منتخب مصر لكرة اليد في الحفاظ على التألق الكبير والتقدم في شوط المباراة الأول، وعاد منتخب الدنمارك في الشوط الثاني واستطاع أن يتفوق بفارق مريح. ورفع منتخب الدنمارك رصيده للنقطة رقم 4 في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد مصر بقيادة المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو عند نقطتين.

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