تراند الفن: كليب “لو كنت” لهيفاء وهبي يتخطى 20 مليون مشاهدة على “يوتيوب”

كتبت- بهيرة فودة:

تخطى فيديو كليب أغنية “لو كنت” للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان أكرم حسني، حاجز 20 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب في لبنان.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل “أسود فاتح” بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة “شاهد vip” في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

بينما آخر أعمال أكرم حسني مسلسل “رجالة البيت” مع أحمد فهمي في رمضان 2020.