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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 59 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 14 زيارة
كتبت- بهيرة فودة:
تخطى فيديو كليب أغنية “لو كنت” للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والفنان أكرم حسني، حاجز 20 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.
الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب في لبنان.
جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل “أسود فاتح” بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة “شاهد vip” في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.
بينما آخر أعمال أكرم حسني مسلسل “رجالة البيت” مع أحمد فهمي في رمضان 2020.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كليب “لو كنت” لهيفاء وهبي يتخطى 20 مليون مشاهدة على “يوتيوب” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.