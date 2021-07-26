تراند الفن: الولايات المتحدة ترسل 1,5 مليون جرعة من لقاح “موديرنا” إلى طاجيكستان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 صباحاً - دوشانبي-(أ ش أ):

ذكرت السفارة الأمريكية في طاجيكستان، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت 1,5 مليون جرعة من لقاح (موديرنا) المضاد لفيروس كورونا لطاجيكستان.

وأضافت السفارة – في بيان نقلته وكالة أنباء طاجيكستان القومية (خاور) – أن جرعات اللقاح تمثل مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة لشعب طاجيكستان ووصلت اليوم إلى العاصمة دوشانبي حيث يتم تسليمها من خلال منشأة كوفاس، والتي قدمت في مارس الماضي 192 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى طاجيكستان.

وقال سفير الولايات المتحدة في طاجيكستان جون مارك بومرسهايم “إن هذا التبرع سينقذ الأرواح” .. مضيفا ” تلقيت أنا وعائلتي أيضًا لقاح موديرنا، وأشجع كل من هو قادر على التطعيم على القيام بذلك، لا يحمي التطعيم صحتك فحسب، بل يمكنه أيضًا إنقاذ حياة الآخرين” .. مؤكدا أن بلاده ستواصل مساعدة شعب طاجيكستان لمكافحة هذا الفيروس.

وفي سياق متصل، سجلت وزارة الصحة الطاجيكية 87 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليبلغ لعدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 14592 حالة.​