تراند الفن: «غرفة الأحساء» توضح ما تم تداوله حول اللائحة التنفيذية الجديدة لاتحاد الغرف

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 10:09 صباحاً - نفى الأمين العام في غرفة الأحساء، الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، صحة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، حول تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لاتحاد الغرف السعودية.

وأكد أن اللائحة التنفيذية الجديدة لاتحاد الغرف السعودية لم تعتمد بعد، مشيراً إلى أنه لم يصدر من غرفة الأحساء أو أحد مسؤوليها تصريح حيال تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة.

وأهابت غرفة الأحساء بوسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية الإعلامية عند تناول مثل هذه المعلومات.

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