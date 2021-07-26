تراند الفن: تعرّف على طريقة التسجيل في هيئة المقاولين وخطوات تجديد العضوية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أوضحت الهيئة السعودية للمقاولين خطوات التسجيل في عضوية الهيئة، وكذلك تجديد عضوية المشتركين بها في حال انتهائها، وذلك عبر منصة مقاول.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن طريقة التسجيل في عضوية الهيئة تكون كالتالي:

– الدخول على صفحة التسجيل في منصة مقاول، ويمكن الوصول لها مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي:هنا.

– القيام بإدخال السجل التجاري للمنشأة.

– تحديد واختيار حجم المنشأة.

– تعبئة المعلومات العامة عن المنشأة وإرفاق الملفات المطلوبة.

– تدقيق البيانات واعتماد العضوية من قبل فريق الهيئة.

– اختيار طريقة الدفع.

وأوضحت أنه يمكن تجديد العضوية عن طريق :

– القيام بتسجيل الدخول على منصة مقاول.

– الضغط على أيقونة العضوية ثم اختيار تجديد العضوية.

– اختيار المتابعة للدفع في حالة إذا كانت البيانات لا تحتاج لتحديث.

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