فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 صباحاً - القاهرة – مصراوي: واصل المصري، محمد حمزة تقديم أداء مميز ومفاجآت كبيرة في منافسات “سلاح الشيش” بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. ونجح محمد حمزة في مواصلة مشواره والتأهل لربع نهائي “سلاح الشيش”. واستطاع محمد حمزة في العودة وتحقيق انتصار “تاريخي” على الإيطالي الشهير أندريا كاسارا بنتيجة 15-13. ومن المقرر أن يواجه محمد حمزة في ربع النهائي، بطل جمهورية التشيك. وسبق وفجر محمد حمزة مفاجأة مدوية بتفوقه على البريطاني ماركوس ميبستيد المصنف رقم 11 عالميًا ووصيف بطولة العالم 2019، بنتيجة 15-13، في دور الـ32.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “المفاجآت مستمرة”.. محمد حمزة يُطيح ببطل إيطاليا ويتأهل لربع نهائي سلاح الشيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.