- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 16 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة
إسلام آباد-(أ ش أ):
سجل المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، 3 آلاف و752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و8 آلاف و446 شخصا.
وأفاد المركز، حسبما نشرت صحيفة “إكسبرس تريبيون” الباكستانية، اليوم الإثنين، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 32 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و48 حالة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 927 ألفا و599 حالة، بعدما تماثلت 1641 حالة للشفاء.. مشيرا إلى أن عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا يبلغ 57 ألفا و799 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: باكستان تُسجل 3 آلاف و752 إصابة جديدة و32 حالة وفاة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.