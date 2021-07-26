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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أنقرة-(د ب أ):
ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر ولاية العثمانية جنوبي تركيا.
وأوضحت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 23 و 55 دقيقة من مساء أمس بالتوقيت المحلي.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن البيان أن الزلزال وقع في قضاء دوز إيجي، على عمق سبعة كيلومترات تحت سطح الأرض.
ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.
وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.
كما وقع أول أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء “سفري حصار” بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: زلزال بقوة 2ر4 درجات يضرب جنوبي تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.