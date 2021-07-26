تراند الفن: استشاري يوضح خطورة النوم القهري.. ويوجه نصيحة لمن يعانون من النعاس (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 صباحاً - قال استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم الدكتور سعد الشريف: إن النوم القهري هو مرض عضوي يصيب 50 شخصاً من كل 100 ألف إنسان.

وأوضح الشريف خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن النوم القهري يبدأ تدريجياً في فترة المراهقة وبداية الشباب ومن ثم يزيد بعد ذلك، لافتاً إلى أنه يؤثر على الأداء الوظيفي والدراسي وتأدية الواجبات الأسرية.

وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل لأسباب تلك الحالة، مشيراً إلى أن النوم القهري نوعان أحدهما يرتبط بانخفاض مستوى إحدى النواة العصبية بالدماغ وهي المسؤولة عن اليقظة.

فيما نصح الشريف من يعانون من حالات النعاس التي تؤثر على حياتهم العملية خلال ساعات النهار بسرعة مراجعة الطبيب، للتأكد من مدى إصابته بمرض “النوم القهري”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.