تراند الفن: أبوالقاسم يتأهل لربع نهائي “سلاح الشيش” بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏40 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 12 زيارة

القاهرة – مصراوي: واصل علاء الدين أبوالقاسم انتصاراته في منافسات “سلاح الشيش” بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. ونجح أبوالقاسم في الفوز على الروسي فلاديسلاف مايلنكوف بنتيجة 15-12 في مباراة دور الـ16. وكان فاز علاء الدين أبو القاسم قد فاز على الألماني بنجامين كليبرينك بنتيجة 15-11، في إطار مواجهات دور الـ32 من منافسات سلاح الشيش. الجدير بالذكر، أن أبوالقاسم سبق وحصل على ميدالية فضية في أولمبياد لندن 2020.

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