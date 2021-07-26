تراند الفن: محلبية يفشل في التأهل لنهائي “رماية سكيت” بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏22 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 12 زيارة

القاهرة – مصراوي: فشل عزمي محلبية في بلوغ نهائي منافسات الرماية “سكيت”، حيث لم يتواجد في الترتيب العام ضمن المراكز الـ6 الأولى. وأنهى عزمي محلبية الدور التمهيدي في المركز الـ13 بالترتيب العام. وفي نفس السياق، حقق المصري الأخر مصطفى حمدي، المركز الـ29 في الترتيب العام “قبل الأخير”.

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