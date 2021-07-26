فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 08:09 صباحاً - كتب – أحمد شريف: حقق المصري عمر عصر فوزًا صعبًا على الأوكراني لي كوو بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت بينهما بالدور التمهيدي الثاني لتنس الطاولة في أولمبياد طوكيو 2020. وتفوق عمر عصر بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 15-13، 11-6 و11-4، قبل أن يعود الأوكراني بالانتصار في الأشواط الثلاثة الثالثة بنتيجة 11-6، 11-8 و11-9. ولجأ اللاعبان للشوط السابع الحاسم لتحديد الفائز من بينهما، والذي حسمه عمر عصر لصالحه بنتيجة 11-4، ليظفر بالفوز والتأهل إلى دور الـ32 من المنافسات. ومن المقرر أن يلتقي عمر عصر مع السويدي ماتياس فالك في مباراة دور الـ32، والتي ستقام غدًا، الثلاثاء.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر في الأولمبياد.. عمر عصر يتأهل لدور الـ32 في تنس الطاولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.