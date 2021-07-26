تراند الفن: أولمبياد طوكيو.. مصر 15-14 الدنمارك في كرة اليد.. (مباشر)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏8 دقائق مضت رياضة عربية وعالمية 9 زيارة

القاهرة – مصراوي: زوار مصراوي الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مصر والدنمارك في الجولة الثانية لمجموعات منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. ونجح منتخب مصر في الفوز بالمباراة الأولى أمام البرتغال، بينما فاز منتخب الدنمارك أمام اليابان. وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم منتخب مصر لكرة اليد 15-14 أمام الدنمارك.

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