فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 07:09 صباحاً - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 227612 حتى اليوم. -6 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد -9 أغسطس.. عودة السياحة الروسية بـ10 رحلات أسبوعيًا -السياحة تكشف عدد الفنادق المتوقفة عن العمل.. وموعد تطبيق المعايير العالمية -​”الرعاية الصحية”: تقديم خدمات لـ11 ألف منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل في العيد -الصحة: استقبال 280 متبرعًا بمراكز تجميع البلازما منذ 14 يوليو -“عمليات وزارة السياحة” تحل 48 شكوى خلال أجازة عيد الأضحى -وول ستريت جورنال: شركة يابانية تنافس فايزر وميرك في تطوير أول قرص دواء لعلاج كوفيد-19 -الجزائر تعدل مواقيت حظر التجوال بعد تزايد إصابات كورونا -السودان: تمديد الطوارئ الصحية في ولاية البحر الأحمر -جنوب أفريقيا تسجل نحو عشرة آلاف إصابة جديدة بكورونا و287 وفاة -ماليزيا تحقق رقمًا قياسيًا في إعطاء لقاحات كورونا للمواطنين -بريطانيا تسجل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة -وزير الصحة الموريتاني: نواجه ارتفاعًا مقلقًا في إصابات كورونا -لبنان يسجل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة -السعودية تسجل 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا -“الصحة الليبية” تطالب بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد بسبب تفشي كورونا -بيونتك: اللقاح يحمي من الإصابة بعدوى شديدة من كورونا وقد يجنب ضرورة الحصول على جرعة ثالثة ​

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كورونا في 24 ساعة.. 6 وفيات في مصر .. وتنافس أمريكي ياباني على تطوير أول قرص دواء لعلاج كوفيد-19 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.