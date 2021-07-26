تراند الفن: حيلة بسيطة لمنح ملابسك رائحة منعشة أثناء الغسيل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 07:09 صباحاً - وكالات

كشفت إحدى مستخدمات تيك توك عن أهم نصائحها لضمان خروج الملابس برائحة منعشة من الغسالة في كل مرة.

وفي منشور على تيك توك، كشفت كارولينا مكولي عن كل خطوة في كيفية تنظيف ملابس عائلتها، حيث تبدأ المرأة الأسترالية بإضافة بضع قطرات من الزيوت الأساسية العطرية إلى كرات تجفيف الصوف، مما يساعد النسيج على الحصول على رائحة “مذهلة” بعد ذلك، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

وإذا كنت تحاولين التخلص من البقع المزعجة، توصي كارولينا بغسل الملابس بشكل مسبق عبر نقعها في مزيل البقع مع الضغط على منشفة ورقية في الأعلى. وبعد إفراغ الغسالة، اتركي الباب ووعاء المنظفات مفتوحين حتى تجف، مما سيساعد على منع تراكم الأوساخ والعفن.

وتعمل كرات التجفيف عن طريق المساعدة في منع الملابس من التكتل في الغسالة، وإذا لم يكن لديك كرات تجفيف في المتناول، يمكنك بدلاً من ذلك وضع بضع كرات تنس.

وبينما قد يكون من المغري ترك الملابس النظيفة ملقاة في سلة الغسيل، تقترح كارولين طيها بدقة على الفور للمساعدة في منع التجاعيد التي سيتعين عليك كيها لاحقاً، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وتمت مشاهدة مقطع الفيديو أكثر من 24000 مرة، مع أكثر من 800 إعجاب، وكتب أحد الأشخاص “أحببت فكرة الزيوت العطرية في كرات التجفيف”.