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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 44 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 12 زيارة
تلقى المصري محمد حسن هزيمة على يد الإيطالي دانيلي جاروزو بنتيجة 15-6، في دور الـ32 لمنافسات سلاح المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.
الفترة الأولى من اللقاء كانت قد انتهت بنتيجة 8-4 لصالح جاروزو، قبل أن يتضاعف الفارق في الفترة الثانية التي انتهت بنتيجة 15-6.
ويعد دانيلي جاروزو هو المصنف الخامس عالميًا، بينما يأتي اللاعب المصري في المرتبة رقم 28.
وبهذه النتيجة يكون محمد حسن قد ودع المنافسات من أول لقاء يخوضه في الدورة الأولمبية المقامة حاليًا في اليابان.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر في الأولمبياد.. هزيمة لمحمد حسن في دور الـ32 لسلاح المبارزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.