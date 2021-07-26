تراند الفن: مصر في الأولمبياد.. أبو القاسم يفوز ويتأهل لدور الـ16 في سلاح الشيش

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كتب – أحمد شريف: فاز المصري علاء الدين أبو القاسم على الألماني بنجامين كليبرينك بنتيجة 15-11، في إطار مواجهات دور الـ32 من منافسات سلاح الشيش في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. وانتهت الفترة الأولى من المواجهة بتفوق البطل المصري بنتيجة 7-1، قبل أن يحسم اللقاء بالتفوق في الفترة الثانية بنتيجة 15-11. وجاء الفوز ليحسم تأهل أبو القاسم -المصنف 16 عالميًا- إلى دور الـ16 من المنافسات، ليواجه الروسي فلاديسلاف مايلنكوف -المصنف 33 عالميًا- في تمام الساعة 7:25 من اليوم، الإثنين -بتوقيت القاهرة-. وتأهل الروسي مايلنكوف إلى دور الـ16 بالأولمبياد بعدما تفوق على الأمريكي ألكسندر ماسيالاس المتوج ببطولة العالم 2019 في سلاح الشيش، ووصيف أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

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