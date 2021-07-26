فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 06:09 صباحاً - كتب – هاني صابر : ظهر الفنان محمد لطفي، بصحبة عائلته في أحدث ظهور لهم. ونشر لطفي، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “فاميلي.. فاميلي”. يذكر أن أخر أعمال محمد لطفي كانت في شهر رمضان 2021 من خلال مسلسل “بين السما والأرض”. العمل شارك في بطولته النجوم: هاني سلامة، دُرة، يسرا اللوزي، وسوسن بدر، وغيرهم، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحدث ظهور لمحمد لطفي بصحبة عائلته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.