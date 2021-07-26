نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 26 يوليو 2021 تخفيضات تصل إلى 50% اليوم فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 26 يوليو 2021 أو ما يطلق عليها أيضاً عروض الطازج الأسبوعية الشهيرة بكل فروع أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية، تعد أسواق العثيم من أشهر مراكز التسوق المنافسة بقوة في الأسواق السعودية بسبب كثرة العروض والتخفيضات الكبيرة التي تصل إلى نصف السعر، خاصة في عروض يوم الاثنين من العثيم والتي تكون على أغلب المنتجات الطازجة والمنتجات التي يحتاج إليها كل بيت، في هذا المقال نستعرض لكم عروض العثيم اليوم الاثنين الموافق 16 من ذي الحجة 1442 ولمدة يوم واحد فقط.

عروض العثيم الاثنين 26 يوليو 2021

الكثير من العروض التي تجدونها اليوم في فروع أسواق عبد الله العثيم بتخفيضات نصف السعر، بعض العروض تكون عبارة عن شراء كيلو وتحصل على كيلو آخر هدية، أما البعض الآخر من العروض، فتقدم إلى العملاء بسعر التكلفة، وبخصم كبير أيضاً.

تجدون في عروض اليوم من العثيم الكثير من التخفيضات، مثل بعض التخفيضات على أسعار الفواكه الصيفية مثل البطيخ والعنب وغيرها، تتوفر الكثير من أنواع العنب في أسواق العثيم منها العنب الأبيض والعنب الأحمر والعنب الأسود، كما يتواجد البرتقال طوال العام تقريباً مثل برتقال فالنسيا الإسباني والذي يمكن عمله عصير وله طعم لذيذ أيضاً، وإلى جانب الفواكه تتجدد عروض الخضروات باستمرار كل يوم اثنين لتصل إلى نصف السعر، لذلك دائماً ما تجد يوم الاثنين في العثيم هو يوم شراء الخضروات لدى الكثير من الأسر.

أما التمور فهي تتنوع وتختلف، فهناك تمور جافة وتمور معلبة مع دبس التمر، إلى جانب التمور المحشوة بالسمسم أو المكسرات أو الشيكولاتة، التمور من المكونات الأساسية في البيت السعودي إلى جانب القهوة العربية، تجدون أيضاً عروض متنوعة على منتجات المنزل الأساسية مثل الأجبان والزيتون والمخبوزات، إلى جانب عروض الأدوات المنزلية التي تتغير أسبوعياً، والتي تتمثل هذا الأسبوع في قدر الضغط من ايه تي سي.

عروض العثيم اليوم 16 ذي الحجة 1442

فيما يلي إليكم أحدث عروض العثيم موضحة بالصور: