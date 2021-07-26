تراند الفن: مصر في الأولمبياد.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي التايكوندو

حقق المصري سيف عيسى فوزًا كاسحًا على حساب الأسترالي جاك مارتون، بنتيجة 20-15 في إطار مباريات دور الـ16 من وزن 80 كجم للتايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وجاء انتصار سيف ليدفع به لملاقاة الإيطالي أليسو سيمون المصنف رقم 13 عالميًا في دور الثمانية من المنافسة، بينما يأتي سيف في المرتبة الخامسة بين لاعبي العالم.

ومن المقرر أن تقام مباراة سيف عيسى مع أليسو سيمون في تمام الساعة الساعة و15 دقيقة من صباح اليوم، الإثنين، بتوقيت القاهرة.