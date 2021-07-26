نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الطازج بالعثيم اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق العثيم السعودية مهرجان الطازج كل يوم إثنين وتحمل عروض الطازج الكثير من الخصومات والتخفيضات لكل المنتجات المقدمة بها حيث تقدم أسواق العثيم عروض متنوعة منها عروض أسبوعية وعروض يومية وغيرها من العروض الأخري التي تقدمها ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أهم المنتجات المتوفرة بعروض الطازج اليوم بأسواق العثيم. عروض الطازج للفواكه والخضروات عنب أبيض سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي مع كيلو آخر مجاناً ويعد العنب الأبيض مصدر غني بالفيتامينات إلى جانب العديد من العناصر الغذائية الصحية للجسم.

برتقال عصير سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي ويحتوي الكوب الواحد من عصير البرتقال على نسبة من الكالسيوم والفيتامينات والحديد.

كيوي سعر الكيلو 14.95 ريال سعودي ويحتوي الكيوي على مجموعة من الفيتامينات ويعد مصدر غني بالألياف.

أناناس سعر الكيلو الواحد 6.95 ريال سعودي ومن المصادر الغذائية المتوفرة به أنه يساعد على تقوية العظام والمفاصل ويحتوي على فيتامين سي.

ومن الخضروات المقدمة بالعرض فلفل أخضر بارد وجزر مستورد وطماطم محمي وليمون شبك وفلفل حار. مهرجان الطازج من العثيم يتوفر بالمهرجان عدد من أنواع البقوليات ومنها فول زود مصري حب وفول زود مجروش كما يوجد عدس زود أصفر وبرغل خشن أبيض.

جبنه فيكتور دوبل كريم سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي ولبنة تشيز لاند كامل الدسم سعر الكيلو 15.95 ريال سعودي.

زيتون اكورسا أخضر اسباني وزيتون اكورسا أسود كما يتوفر طرشي مشكل مصري.

يوجد بمهرجان الطازج تمر سوبر منيفي وتمر برحي وتمر خلاص الخرج.

ومن الحلويات المتوفرة كيكة يم يم 400 جم سعر العلبة 8.95 ريال سعودي ويوجد زود بسكويت بالتمر وزود شابورة دقيق القمح سمسم أصابع.

ومن أدوات المطبخ الموجودة قدر كاسا بونيتا بغطاء مقاس 28 سم بسعر 41.95 ريال سعودي، قدر ضغط العربي اي تي سي 10 لتر بسعر 249 ريال سعودي، قطاعة بصل السيف0.5 لتر بسعر 39 ريال سعودي.

قهوة هرري عربي سعر الكيلو 33.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من حلاوة حلواني سادة 21.50 ريال سعودي.

هيل زدني 250 جم بسعر 28.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الطازج بالعثيم اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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