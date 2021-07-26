نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين 26 يوليو 2021 واشتري الكيلو عليه كيلو هدية مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم، تعتبر أسواق العثيم من أهم الأسواق المتوفرة في المملكة العربية السعودية التي توفر إليكم يومياً مجموعة من العروض والتخفيضات على كافة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالإضافة للمنتجات المتعلقة بالتنظيف والتعقيم، فيوجد لأسواق العثيم الكثير من الفروع التي توفر إليكم إمكانية التوجه لأقرب فرع من الفروع في أي وقت والاستفادة من كافة عروضه وخصوماته.

عروض العثيم اليوم

حرصت أسواق العثيم على توفر إليكم مجموعة من العروض على كافة أنواع السلع وجميع المنتجات الغذائية التي تحتاج إليها كل ربة منزل بالتحديد في أيام عيد الأضحى المبارك حيث وفرت إليكم عروض على كافة منتجات العناية والاهتمام بالشعر كشامبو بانتين وفاتيكا جل الشعر وشامبو بروتين شيروزا ومنهم الملابس فيلفيتا وشامبو هيد آند شولدرز وشاور جل لوكس وهاندوش لايف بوي وشير منظف زجاج بخاخ وشير مطهر وريكس مزيل الدهون وشير صابون سائل ليمون وشير جل ملابس وشير مناديل ايزي باك وشير مناديل تواليت 6 رول.

عروض العثيم على المنتجات الغذائية

لا تقف العروض فقط على مستلزمات المنزل بل تشتمل كافة المنتجات الغذائية ومن بين المنتجات التي توفر أسواق العثيم عليها العرض جبن رومي 250 جرام وجبن شيدر مستورد وفريكو جودة وفلمنك وجبن براميلي سادة فلفل وزن وافنتي شيدر بكل الأنواع وزبدة نيوزلاندي والمتحدة بسطرمة بلدي مقشر وسجق إسكندراني وزيتون كاملاتا وسط وبط جمد وصدور بط بالعظم مجمد وسجق وبرجر وكفتة ومكعبات كندوز خضار.

عروض أسواق العثيم السعودية

توفر إليكم أسواق العثيم يومياً عروض وكل يوم عرض جديد ومن بين المنتجات التي يتوفر عليها العرض هدية زيت وهلا زيت عباد وكريستال سمن نباتي وروابي سمن نباتي والدرة معجون والدرة كاتشاب والملكة مكرونة والمطبخ مكرونة أنواع ولمتنا مكرونة الواع ودويبلا شوفا كيس والضحى شوفان ودوبيلا أرز بسمتي برطنان 1 كجم وميجا صويا صوص فاتح وغامق ونستلة مياه جالون وأمريكانا تونة قطعة واحدة وتي سي بوي تونة فصوص بارد وأمر كمبوت 850 جم وامر سويت كوزن 400 جم والبوادي حلاوة 1070 جم وبريجو عصير الواع 200 مل 5 ق وجهينة عصير 1 لتر.