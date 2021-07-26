تراند الفن: الغنوشي يدعو الشعب التونسي إلى “مساندة الثورة” ويطالب سعيد بالتراجع عن قراراته

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 صباحاً - كتب – محمد عطايا:

قال رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن القرارات ليس لها سند قانوني، وانقلاب على الثورة والدستور.

وتعتبر مؤسسات الدولة الديمقراطية المنتخبة قائمة، وسائر المؤسسات، ونعتبر التأويل الذي قام به الرئيس خاطئ مصادم للحقيقة، لأنه تهويل يعتمد على بعض المواد التي تخول للرئيس اتخاذ إجراءات استثنائية، ولكن نعتبر ما حدث انقلاب على الدستور.

وأضاف أن الدستور في حالة طوارئ نفسها، تفرض بأن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم، والرئيس عمل بمنطق يؤمن ببعض ولا يؤمن ببعض آخر.

وتابع أن “الإجراءات باطلة ومجلس النواب منعقد، وفي حالة انعقاد دائم في حالة الطوارئ”، داعيا للتراجع عن “القرارات الخاطئة”، قائلا إن “الثورة ستعود لتونس”.

ودعا الشعب التونسي إلى ما وصفها بـ”مساندة الثورة بشكل سلمي”.