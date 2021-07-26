تراند الفن: أول تعليق من الإخوانية توكل كرمان على إقصاء حكومة النهضة في تونس

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 صباحاً - وكالات:

سخرت الناشطة اليمنية المنتمية إلى جماعة “الإخوان المسلمين” الإرهابية، توكل كرمان، من قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد عمل البرلمان التونسي، وإقالة رئيس الحكومة، ورفع الحصانة عن كل النواب.

وقالت في تدوينة على “فيس بوك”، اليوم الاثنين إن “الروبوت قيس بن سعيد يجمد البرلمان التونسي ويقيل الحكومة، حين تستمع إلى خطاباته تشعر أنك أمام روبوت تمت صناعته وبرمجته في مصنع رديء للغاية، الحرية لتونس”.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ بسبب الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت “العربية”، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وشهدت تونس، اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسية) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهرين.

وتوعد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بمواجهة أي ما قد يطرأ من أعمال عنف وتخريب، عقب قراره بإقالة رئيس الحكومة التونسية، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.

وقال سعيد، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد إن “من يطلق رصاصة واحدة ستواجهه قواتنا المسلحة والأمنية بوابل من الرصاص”.