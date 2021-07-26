تراند الفن: اليوم.. إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة وتسليمها لمندوبي مديريات الأمن

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 صباحاً - كتب – علاء عمران:

تعلن وزارة الداخلية اليوم الاثنين حركة تنقلات ضباط الشرطة بعد اعتمادها من قبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وتسليمها الي مندوبي مديريات الأمن بجميع المحافظات، وذلك بعد عرضها على المجلس الأعلى للشرطة.

ومن المقرر إعلان الحركة من خلال إبلاغ المديريات والقطاعات المختلفة بقائمة المنقولين ومن تم ترقيتهم، ومن أحيلوا للتقاعد على أن يتم تنفيذ الحركة في الأول من أغسطس،

كما سيتم فتح باب التظلمات حتى يوم 5 أغسطس المقبل، بينما تنفذ القيادات الحركة في اليوم التالي مباشرة لإعلانها، بينما ينفذها الضباط بداية من 1 أغسطس المقبل وأرسلت مدريات الأمن مندوب اليوم لاستلام الحركة من شؤون الأفراد بوزارة الداخلية.

حركة تنقلات ضباط الشرطة بوزارة الداخلية سوف تشمل ترقية عدد من قيادات الصف الثاني والوسطى بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية تشمل مديري أمن ومديري إدارات، كما سيتمّ نقل وندب مساعدي وزير الداخلية بمختلف القطاعات من ذوي الخبرات المتميزة لمواجهة كل التحديات الأمنية الحالية، كما ستشمل مساعدي الوزير، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

كما ستراعى المعايير الأساسية، وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية، كما ستراعى تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وكل صور وأشكال الجريمة ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.