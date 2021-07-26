تراند الفن: “بعت عربيتي منعًا للمشاكل”.. حمو بيكا يكشف تفاصيل مشاجرة الساحل الشمالي

كتب- حسن مرسي:

كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا، حقيقة المشاجرة التي وقت في مارينا بالساحل الشمالي، لافتا أنه لم يكن متواجدا مثل ما يدعي البعض، مضيفًا: “أنا كنت نايم في بيتنا ومكنش اعرف عن الموضوع أي شي عربيتي كانت مع السواق وهو كان برة”.

وقال بيكا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء الأحد: “في الخناقة دي أما مكنتش موجود؛ أنا واخد شاليه في مارينا 3 شهور وكل ما يشوفوا العربية مش عايزين يدخلوه بسبب الحادثة الأولى”، مضيفًا: “في الحادثة الأولى بردو أنا مكنتش بتخانق؛ أنا نزلت أسلك قالك حمو بيكا بيتعارك اتسحب علينا شوم الناس أول ما يشوفوني بيطلعوا التليفونات ويصوروا”.

وواصل: “أنا بعت العربية النهاردة منعًا للمشاكل وعشان أخلص منها؛ وخدت من الناس اللي عملت الحادثة 75 ألف وحطيت عليهم فلوس وطلعتها لله أنا حطيت فلوس وطلعوا لصاحب نصيبهم”.