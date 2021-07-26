تراند الفن: بالفيديو| عمرو الورداني: أفعال تساعدنا على التخلص من الكآبة وتجدد الفرح في القلوب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 صباحاً - كتب – محمد قادوس:

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأشياء التي تساعد الانسان من التخلص من الكآبة ويتم تجديد الفرح في قلوبنا، وأول شيء في هذا يجب أن يكون عند الإنسان ورد يومي تحمد الله فيه على أنه اسعدك وأفرحك بأن من عليك بالحياة، مشيرا على الانسان عند استيقاظه من نومه عليه أن يقول: “الحمد لله علي نعمة الحياة”.

وأضاف الورداني من خلال تقديمه لبرنامج ” ولا تعسروا” المذاع عبر” القناة الاولي المصرية” لو أراد الإنسان أن يجدد الفرح في قلبه عليه أن يدخل السرور علي قلب منكسر كل يوم، منوها بأن أولى الناس التي تدخل السرور علي قلبهم وتفرحهم هم أهل بيتك، لو فعل الإنسان ذلك سوف تطبق عليه القاعدة الحياتية والسنة الربانية التي الإنسان” من اسعد يسعد”.

وأوضح أمين الفتوى، لو أراد الإنسان ان يجدد الفرح في قلبه حلاوة الفرح والسعادة بالله -سبحانه وتعالى- عليك أن تدعو بدعاء يحسس الانسان بنعمة السعادة التي أعطاها ربنا إليك.

وبين الورداني، على الأشخاص الذين لم يكن عندهم دعاء يدعو به عليك أن تردد هذا الدعاء: “اللهم إني أعلم أنك تحب اسعادي فجعلني على الدوام فرحا بلطفك وعفوك وقربك، اللهم ان نسألك على الدوام أن تفتح علينا امدادك وأن تجعلنا يا ربنا من الذين يفرحون دوما بجمال أليس الله بكاف عبدة، وبجمال وهو معكم أينما كنتم، وبجمال الله لطيف بعبادة، يا رب اجعلنا على الدوام فرحين بكرمك وجودك ومعيتك وصحبتك ونظرك الينا والي قلوبنا يا رب العالمين”.