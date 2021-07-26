تراند الفن: عبد الخالق: تعرضت للسباب من جماهير الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 صباحاً - كتب – محرر مصراوي:

صرح إبراهيم عبد الخالق لاعب نادي الإنتاج الحربي بأنه تعرض للسباب من جانب جماهير الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، موضحًا أنه لا يوجد أي شخص يتمنى التساهل من أجل مساعدة فريقه السابق.

وقال عبد الخالق في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس” الفضائية: “لا يوجد لاعب مستعد أن يتراخي ضد فريقه السابق، مصطفى البدري لاعب سابق في الأهلي وسجل، كابتن كشري كان يتمنى أن يحقق الفوز ورغم ذلك أرى هجوم عليه رغم أن الأهداف أتت من أخطاء منا كلاعبين، فلا يوجد لاعب أو مدرب يتمنى الهبوط للدرجة الثانية”.

وتابع: “أود أن أقول لجمهور الأهلي والزمالك لا تقوموا بالهجوم على كل مدرب يخسر من ناديه السابق ولا تتهموا أحد بالتفويت”.

وأضاف :”حضر 400 أو 500 مشجع من جماهير الأهلي للمباراة رغم أن المباراة على ملعبنا، وتعرضت للسباب من الجماهير لمجرد أنني أدعم فريقى وأشجع اللاعبين”.

وواصل: “كنت متخيل أن المباراة سهلة بالنسبة لنا، لأن اللعب أمام الاهلي والزمالك يمنحنا مساحات كبيرة وفرصة لاستغلال الأداء الهجومي للفريق وإمكانية الاعتماد على الهجمات المرتدة بخلاف الفريق الذي يلعب على النقطة ولا يتحرر هجوميًا”.